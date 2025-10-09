Зеленский: Если США помогут достичь мира - выдвинем Трампа на Нобелевскую премию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит номинацию президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, в случае достижения режима прекращения огня с Россией.

Как передает Report, слова украинского лидера передает Интерфакс-Украина.

"Будем номинировать от Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский также допустил передачу Киеву американских ракет Tomаhawk.

"Президент Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны. Мы говорили об этом", - сказал он.

По словам Зеленского, одна из возможностей, которая может усилить Украину - ракета Tomаhawk. По его мнению, наличие этих ракет у Киева могут заставить российскую сторону сесть за стол переговоров.