Zelenski: Tramp sülhə kömək etsə, onun Nobel sülh mükafatına namizədliyini irəli sürəcəyik
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 12:01
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, Rusiya ilə atəşkəs rejiminə nail olunacağı təqdirdə, Kiyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın Nobel Sülh mükafatına namizədliyini dəstəkləyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" məlumat yayıb.
"Təqdimatı Ukrayna tərəfindən irəli sürəcəyik", - V.Zelenski əlavə edib.
O, həmçinin Kiyevə ABŞ-nin "Tomahawk" raketlərinin verilməsi ehtimalını istisna etməyib.
"Prezident Tramp bəhs etdiyimiz bəzi şeyləri Ukraynaya verə bilər. Onlar Ukraynanı gücləndirə bilər", - V.Zelenski deyib.
Onun sözlərinə görə, Ukraynanı gücləndirə biləcək imkanlardan biri "Tomahawk" raketidir. Onun fikrincə, bu raketlərin Kiyevdə olması Rusiya tərəfini danışıqlar masasına oturtmağa məcbur edə bilər.
Son xəbərlər
12:57
Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırırXarici siyasət
12:55
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilirRegion
12:55
Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdirXarici siyasət
12:54
Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblərFərdi
12:53
Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcəkRegion
12:51
"Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstəribEnergetika
12:50
Foto
AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
12:50
Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"İKT
12:38