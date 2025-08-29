    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 17:38
    Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник

    Украина ждет "сильных шагов" от Соединенных Штатов в адрес России, поскольку срок по согласованию двусторонней встречи истекает в следующий понедельник, а Кремль не спешит наладить диалог.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

    "Каждый из нас должен отвечать за то, что он говорит и на что готов... Ждем каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что они предложили нам и мы согласились. А Россия еще не согласилась", - отметил он. 

    Зеленский добавил, что в понедельник, 1 сентября, истекают "две-три недели", которые устанавливал для России президент США Дональд Трамп, как срок по решению согласиться на двустороннюю или трехстороннюю встречу.

    "Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним всем об этом", - подчеркнул президент.

    По его мнению, война России против Украины закончится в любом случае: "Война все равно закончится, Путин никуда не денется", - подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что есть два варианта завершения войны - военный или дипломатический. При этом дипломатический путь завершения войны России против Украины более быстрый.

    По его словам, сейчас все понимают, что Россия не сможет оккупировать полностью всю Украину, а Украина не сможет восстановить контроль над всеми своими территориями оружием.

    Владимир Зеленский   Владимир Путин   Дональд Трамп   российско-украинская война  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna lideri: Trampın Rusiya üçün müəyyən etdiyi son tarix sentyabrın 1-i başa çatır
    Английская версия Английская версия
    Zelenskyy: Trump's deadline for Russia expires on Monday

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудник МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей