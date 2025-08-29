Ukrayna lideri: Trampın Rusiya üçün müəyyən etdiyi son tarix sentyabrın 1-i başa çatır
- 29 avqust, 2025
- 17:49
Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan Rusiyaya qarşı "güclü addımlar" gözləyir.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib.
"Hər birimiz dediyimiz və hazır olduğumuz şeylərə görə məsuliyyət daşımalıyıq... ABŞ-dan Rusiyaya qarşı hansısa güclü addımlar gözləyirik, çünki onlar bizə təklif etdilər və biz razılaşdıq. Rusiya isə hələ razılaşmayıb", - o qeyd edib.
V.Zelenski əlavə edib ki, sentyabrın 1-i ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya üçün ikitərəfli və ya üçtərəfli görüşə razılaşmaq qərarı üçün müəyyən etdiyi "iki-üç həftə" başa çatır.
"İki həftə artıq bazar ertəsi olacaq və biz bunu hamıya xatırladacağıq", - o vurğulayıb.
V.Zelenskinin fikrincə, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi istənilən halda başa çatacaq: "Müharibə hər halda bitəcək, Putin heç yerə qaça bilməyəcək".