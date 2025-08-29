    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Ukrayna lideri: Trampın Rusiya üçün müəyyən etdiyi son tarix sentyabrın 1-i başa çatır

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 17:49
    Ukrayna lideri: Trampın Rusiya üçün müəyyən etdiyi son tarix sentyabrın 1-i başa çatır

    Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan Rusiyaya qarşı "güclü addımlar" gözləyir.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib.

    "Hər birimiz dediyimiz və hazır olduğumuz şeylərə görə məsuliyyət daşımalıyıq... ABŞ-dan Rusiyaya qarşı hansısa güclü addımlar gözləyirik, çünki onlar bizə təklif etdilər və biz razılaşdıq. Rusiya isə hələ razılaşmayıb", - o qeyd edib.

    V.Zelenski əlavə edib ki, sentyabrın 1-i ABŞ Prezidenti Donald Trampın Rusiya üçün ikitərəfli və ya üçtərəfli görüşə razılaşmaq qərarı üçün müəyyən etdiyi "iki-üç həftə" başa çatır.

    "İki həftə artıq bazar ertəsi olacaq və biz bunu hamıya xatırladacağıq", - o vurğulayıb.

    V.Zelenskinin fikrincə, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi istənilən halda başa çatacaq: "Müharibə hər halda bitəcək, Putin heç yerə qaça bilməyəcək".

    Vladimir Zelenski   Tramp   ABŞ   Rusiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский: Дедлайн для России, определенный Трампом, истекает в понедельник
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Zelenskyy: Trump's deadline for Russia expires on Monday

    Son xəbərlər

    19:15

    Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunub

    Daxili siyasət
    19:06

    Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdır

    Sağlamlıq
    18:50

    Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"

    Energetika
    18:48

    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    18:39

    Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    18:32

    Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    Biznes
    18:29

    MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Elm və təhsil
    18:23

    İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    18:16

    Bako Sahakyan: Silah-sursat, hərbi texnika və şəxsi heyət təminatı Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti