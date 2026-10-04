Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Зеленский анонсировал важные договоренности с ФРГ в рамках визита Мерца

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 13:10
    Зеленский анонсировал важные договоренности с ФРГ в рамках визита Мерца

    Президент Украины Владимир Зеленский, который проводит встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, анонсировал ряд важных договоренностей с ФРГ в сфере обороны.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Сегодня федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц находится с визитом в Киеве. Мы благодарны за всю поддержку стране, которая последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинского народа от российских ударов. И сегодня готовим решения для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться. Будут важные договоренности между Украиной и Германией", - отметил украинский лидер.

    По его словам, российские войска продолжают активно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в связи с чем необходимо усилить меры продиводействия.

    "За ночь россияне выпустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них – реактивные. Под ударами были Киев, Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Сумщина, Запорожье. Важно, чтобы Украина не была одна против этого террора", - подчеркнул Зеленский.

    Владимир Зеленский Фридрих Мерц Российско-украинский конфликт
    Zelenski Almaniya ilə müdafiə sahəsində mühüm razılaşmaların əldə olunacağını açıqlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:11

    В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

    Другие страны
    15:56
    Фото

    Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    15:47

    Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с США

    В регионе
    15:35

    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

    Экология
    15:33

    Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябре

    Энергетика
    15:23

    Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадиона

    Футбол
    15:16

    В Бразилии стартовали президентские выборы

    Другие страны
    15:09

    Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    14:55

    Число заявок на убежище в Европе значительно сократилось в этом году

    Другие страны
    Лента новостей