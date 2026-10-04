Зеленский анонсировал важные договоренности с ФРГ в рамках визита Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский, который проводит встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве, анонсировал ряд важных договоренностей с ФРГ в сфере обороны.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц находится с визитом в Киеве. Мы благодарны за всю поддержку стране, которая последовательно демонстрирует лидерство в защите жизней украинского народа от российских ударов. И сегодня готовим решения для того, чтобы у нас в Украине и во всей Европе было больше возможностей защищаться. Будут важные договоренности между Украиной и Германией", - отметил украинский лидер.

По его словам, российские войска продолжают активно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, в связи с чем необходимо усилить меры продиводействия.

"За ночь россияне выпустили по Украине 135 ударных дронов, более 50 из них – реактивные. Под ударами были Киев, Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Сумщина, Запорожье. Важно, чтобы Украина не была одна против этого террора", - подчеркнул Зеленский.