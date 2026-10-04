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    Zelenski Almaniya ilə müdafiə sahəsində mühüm razılaşmaların əldə olunacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 13:16
    Zelenski Almaniya ilə müdafiə sahəsində mühüm razılaşmaların əldə olunacağını açıqlayıb

    Kiyevdə Almaniya kansleri Fridrix Mertslə görüş keçirən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Almaniya ilə müdafiə sahəsində bir sıra mühüm razılaşmaların əldə olunacağını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə özünün "Telegram" kanalında yazıb.

    "Bu gün Almaniya Federal Kansleri Fridrix Merts Kiyevdə səfərdədir. Ukrayna xalqının həyatını Rusiya zərbələrindən qorumaq istiqamətində ardıcıl olaraq liderlik nümayiş etdirən və ölkəmizə göstərdiyi bütün dəstəyə görə minnətdarıq. Bu gün həm Ukraynada, həm də bütün Avropada müdafiə imkanlarımızı artırmaq üçün qərarlar hazırlayırıq. Ukrayna ilə Almaniya arasında mühüm razılaşmalar olacaq", – Ukrayna lideri qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları Ukraynanın mülki infrastrukturuna hücumlarını davam etdirir və bununla əlaqədar müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi zəruridir.

    "Gecə ərzində rusiyalılar Ukraynaya 135 zərbə dronu buraxıblar, onlardan 50-dən çoxu reaktiv dron olub. Kiyev, Dnepropetrovsk, Xarkov, Donetsk və Sumı vilayətləri, həmçinin Zaporojye zərbələrə məruz qalıb. Ukraynanın bu terror qarşısında tək qalmaması vacibdir", - Zelenski vurğulayıb.

    Volodimir Zelenski Rusiya Federasiyası Almaniya Kamikadze dronları
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