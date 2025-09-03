Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 17:34
    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в самое ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил в ходе проведения пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

    По словам Зеленского, разговор будет проводится "сегодня или на днях".

    Он подчеркнул, что если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится, Украине потребуется поддержка и помощь в виде санкций.

    Глава Украины подчеркнул, что он ранее обсуждал эту тему с Трампом, и ожидает ответных действий от США в течении нескольких недель.

    "Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", - сказал Зеленский.

    Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Россия российско-украинская война
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Trampla Zelenski arasında danışıqlar olacaq

    Последние новости

    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    17:15

    Рейтинг доверия Макрону среди французов упал до рекордных 15%

    Другие страны
    Лента новостей