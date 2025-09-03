Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время
Другие страны
03 сентября, 2025
- 17:34
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоится в самое ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил в ходе проведения пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
По словам Зеленского, разговор будет проводится "сегодня или на днях".
Он подчеркнул, что если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится, Украине потребуется поддержка и помощь в виде санкций.
Глава Украины подчеркнул, что он ранее обсуждал эту тему с Трампом, и ожидает ответных действий от США в течении нескольких недель.
"Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос", - сказал Зеленский.
