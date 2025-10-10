Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в США
- 10 октября, 2025
- 18:16
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в Вашингтон.
Как передает Report, об этом политик написал в телеграм-канале.
"Готовим визит нашей делегации в Соединенные Штаты. Будут премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО. Формируем план встреч", - написал он.
Зеленский отметил, что украинская сторона предложила США "несколько сильных соглашений в сфере обороны, которые могут укрепить обе наши страны".
"Должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям", - подчеркнул он.
