    Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в США

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 18:16
    Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в США

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередной визит украинской делегации в Вашингтон.

    Как передает Report, об этом политик написал в телеграм-канале.

    "Готовим визит нашей делегации в Соединенные Штаты. Будут премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Министерства обороны Украины и СНБО. Формируем план встреч", - написал он.

    Зеленский отметил, что украинская сторона предложила США "несколько сильных соглашений в сфере обороны, которые могут укрепить обе наши страны".

    "Должны сделать более содержательным наш диалог с Америкой по этим соглашениям", - подчеркнул он.

