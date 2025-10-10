Zelenski Ukrayna nümayəndə heyətinin ABŞ-yə yenidən səfər edəcəyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 18:36
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin nümayəndə heyətinin Vaşinqtona növbəti dəfə səfər edəcəyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, siyasətçi bu barədə teleqram kanalında yazıb.
"Nümayəndə heyətimizin Birləşmiş Ştatlara səfərinə hazırlıq aparırıq. Nümayəndə heyətində Ukrayna Baş naziri, Ofisin rəhbəri, sanksiya siyasəti üzrə müvəkkil, eləcə də Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının nümayəndələri təmsil olunacaq. Görüşlərin planını formalaşdırırıq", - o yazıb.
Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi ABŞ-yə müdafiə sahəsində hər iki ölkəni gücləndirə biləcək bir neçə saziş təklif edib.
"ABŞ ilə bu razılaşmalar üzrə dialoqumuzu daha məzmunlu etməliyik", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
19:27
Ermənistan məhkəməsi Serj Sarqsyanın ölkəni tərk etməsinə icazə veribRegion
19:26
ETX haktivist qrupların kiberhücumları ilə bağlı tədbirləri gücləndirməyi tövsiyə edirİKT
19:01
Foto
Türkiyədə ağır avtoqəzada iki jandarma həlak olubRegion
18:56
Hikmət Hacıyev: Prezidentin 10 gün ərzində üç sammitdə iştirakı Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasət nümunəsidirXarici siyasət
18:54
Türkiyə XİN: "Azadlıq" flotiliyasındakı vətəndaşlar təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıblarRegion
18:52
"Quba"nın baş məşqçisi: "Ordu" komandasına qarşı oyunumuz alınmadı"Fərdi
18:47
Bahrom Aşrafxanov: Füzulidəki məscid müsəlman dünyasının qardaşlıq və birliyinin rəmzidirQarabağ
18:37
Çexiyada hərbi obyektlər üzərində naməlum PUA-lar müşahidə edilibDigər ölkələr
18:36