    Zelenski Ukrayna nümayəndə heyətinin ABŞ-yə yenidən səfər edəcəyini açıqlayıb

    • 10 oktyabr, 2025
    • 18:36
    Zelenski Ukrayna nümayəndə heyətinin ABŞ-yə yenidən səfər edəcəyini açıqlayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin nümayəndə heyətinin Vaşinqtona növbəti dəfə səfər edəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyasətçi bu barədə teleqram kanalında yazıb.

    "Nümayəndə heyətimizin Birləşmiş Ştatlara səfərinə hazırlıq aparırıq. Nümayəndə heyətində Ukrayna Baş naziri, Ofisin rəhbəri, sanksiya siyasəti üzrə müvəkkil, eləcə də Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının nümayəndələri təmsil olunacaq. Görüşlərin planını formalaşdırırıq", - o yazıb.

    Zelenski qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi ABŞ-yə müdafiə sahəsində hər iki ölkəni gücləndirə biləcək bir neçə saziş təklif edib.

    "ABŞ ilə bu razılaşmalar üzrə dialoqumuzu daha məzmunlu etməliyik", - o vurğulayıb.

