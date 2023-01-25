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Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Зеленский анонсировал новые кадровые решения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые решения будут приниматься в государстве и в дальнейшем. Он убежден, что их поддержит и общество.
Другие страны
25 января 2023 г. 08:45
Зеленский анонсировал новые кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые решения будут приниматься в государстве и в дальнейшем. Он убежден, что их поддержит и общество.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом украинский лидер сообщил в своем обращении.

"Я подчеркну это слово – "очередные". Соответствующие шаги будут и в дальнейшем – каждый из них общество увидит и, я уверен, поддержит", – добавил он.

По словам президента Украины, какая-либо внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться.

"Это справедливо, это нужно для нашей защиты, и это помогает нашему сближению с европейскими институциями", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что своим указом ввел в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны. При этом Зеленский добавил, что детали будут позже.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski yeni kadr islahatları aparacaq

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