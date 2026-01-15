Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Албания может присоединиться к программе PURL в этом году

    • 15 января, 2026
    • 20:53
    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Албания может присоединиться к программе PURL уже в 2026 году.

    Как передает Report об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали в Киеве.

    Зеленский отметил, что визит проходит в очень сложные для Украины дни и является сильным сигналом поддержки. Спиропали лично посетила военных, проходящих реабилитацию, и обсудила с украинским руководством вопросы стратегического сотрудничества.

    "В первую очередь на встрече обсуждалось военное сотрудничество - оборонное производство, интеграция Украины и Албании в ЕС, что является общей целью наших стран, а также развитие программы PURL, в частности возможное присоединение к ней Албании в этом году", - написал он.

    Зеленский также отметил дипломатические усилия Украины и партнеров ради мира и подчеркнул значимость санкций против РФ как инструмента ограничения военной активности Москвы.

    Лента новостей