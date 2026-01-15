İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 21:07
    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Albaniya artıq 2026-cı ildə PURL ("Prioritized Ukraine Requirements List") proqramına qoşula bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə Albaniyanın Avropa və xarici işlər məsələləri üzrə naziri Elisa Spiropali ilə keçirilən görüşün yekunlarına dair öz teleqram kanalında yazıb.

    Zelenski qeyd edib ki, səfər Ukrayna üçün çox çətin günlərdə baş verir və bu, güclü dəstək siqnalıdır. E.Spiropali reabilitasiya keçən hərbçiləri ziyarət edib və Ukrayna rəhbərliyi ilə strateji əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib.

    "Görüşdə ilk növbədə hərbi əməkdaşlıq və ölkələrimizin ümumi məqsədi hesab etdiyimiz Avropa İttifaqına inteqrasiya müzakirə olunub, həmçinin PURL proqramının inkişafı, xüsusilə Albaniyanın bu il ona mümkün qoşulmasından danışılıb", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    V.Zelenski həm də Ukrayna və tərəfdaşlarının sülh naminə diplomatik səylərini qeyd edib və Rusiyaya qarşı sanksiyaların Moskvanın hərbi fəaliyyətini məhdudlaşdıran bir vasitə kimi əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Volodimir Zelenski Ukrayna Albaniya
    Зеленский: Албания может присоединиться к программе PURL в этом году

    Son xəbərlər

    21:28

    "Atletiko" və "Ayaks"ın sabiq futbolçusu Premyer Liqada məşqçiliyə başlayıb

    Futbol
    21:28

    Ermənistan və Almaniya TRIPP layihəsinin perspektivlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:18
    Video

    "Baku TV": Dağıdılan şəhərin ayaqda qalan simvolu - Ağdam İmarət Kompleksi

    Daxili siyasət
    21:12

    KİV: Təbrizdə hərbi vəziyyət elan edilib

    Region
    21:07

    Zelenski: Albaniya bu il PURL proqramına qoşula bilər

    Digər ölkələr
    20:53

    "Sumqayıt" Azərbaycan millisinin futbolçusunu transfer edib

    Futbol
    20:45

    ATƏT-in Baş katibi Ukrayna üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" "Gənclər"ə, "Abşeron" isə "Gəncə"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:24

    Niderlandda partlayış böyük yanğına səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti