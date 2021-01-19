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Завтра взгляд всего мира будет прикован к США: Байден готовится к инаугурации

Завтра взгляд всего мира будет прикован к США: Байден готовится к инаугурации В преддверии церемонии в Вашингтоне усилены меры безопасности
Другие страны
19 января 2021 г. 14:45
Завтра взгляд всего мира будет прикован к США: Байден готовится к инаугурации

В Вашингтоне продолжается подготовка к инаугурации избранного 46-го президента США Джозефа Байдена.

Как передает спецкор Report, церемония инаугурации по итогам 59-х в истории страны президентских выборов состоится в Капитолии завтра, 20 января, в 09:00 по местному времени.

В преддверии церемонии в Вашингтоне усилены меры безопасности.

По официальным данным, в настоящее время 20 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников правоохранительных органов страны находятся на страже в столице. Белый дом огражден кордоном, многие дороги, ведущие на центральные улицы, полностью перекрыты.

Несмотря на опасения в связи с безопасностью, Дж.Байден примет участие в инаугурации. Действующий президент Дональд Трамп на инаугурации присутствовать не будет. Ожидается участие на церемонии экс-президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

В то же время из-за ограничений в связи с пандемией парад в честь инаугурации нового президента США состоится в онлайн-формате и будет транслироваться по местному телевидению.

Дж.Байден после церемонии инаугурации вместе с супругой Джилл Байден, новоизбранным вице-президентом Камалой Харрис и ее супругом Дагом Эмхоффом за Капитолием традиционно проверят готовность военных сил. Далее в сопровождении представителей армии США с 15-й улицы Вашингтона до Белого дома состоится традиционное президентское шествие.

На инаугурации выступят известные исполнители Гарт Брукс, Леди Гага и Дженнифер Лопез.

После церемонии принесения присяги Камала Харрис попадет в историю как первая женщина-вице-президент США.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünyanın gözü sabah bu şəhərdə olacaq: Bayden andiçməyə hazırlaşır

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