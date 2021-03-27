Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given впервые сдвинулось с места

Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз впервые немного сдвинули с места.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в администрации торгового пути.

Это произошло после того, как из-под корабля извлекли более 20 тысяч тонн грунта.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, шириной в 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн принадлежит японской компании Shoei Kisen и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. В среду он сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала по пути из Китая в Роттердам. Причиной стало ухудшение видимости вследствие песчаной бури и ураганного ветра, из-за которых экипаж потерял контроль над управлением.

В результате движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто, а предпринятая в пятницу попытка сдвинуть корабль с места завершилась неудачей. По подсчетам Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится в 9,6 миллиарда долларов за день.