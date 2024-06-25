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В Кении в ходе протестов погибли 8 человек, пострадала сестра Обамы

В Кении в ходе протестов погибли 8 человек, пострадала сестра Обамы По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении.
Другие страны
25 июня 2024 г. 17:03
В Кении в ходе протестов погибли 8 человек, пострадала сестра Обамы

По меньшей мере восемь человек погибли, 50 пострадали в ходе протестов против повышения налогов в Кении.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Ранее во вторник телеканал Citizen TV сообщил, что протестующие прорвались к зданию парламента, в части которого начался пожар.

16.43

Сестра экс-президента США Барака Обамы - Аума Обама и ее дочь пострадали от слезоточивого газа во время протестов в Кении.

Как передает Report, об этом она сама сообщила в эфире CNN.

"Я пришла, чтобы присоединиться к ним... И против нас применили слезоточивый газ. У нас с собой только флаги и баннеры. У этих молодых людей нет больше ничего... Как они могут применять против них слезоточивый газ?" - заявила она.

Комментируя вопрос о том, почему Обама, которая ранее никогда не участвовала в политике, вышла на протесты, женщина заявила, что хочет, чтобы у ее дочери и внуков было будущее в этой стране.

16.30

Трое протестующих были застрелены полицией в Кении при попытке нападения на здание парламента.

Как передает Report, об этом сообщает газета Star.

Отмечается, что во время беспорядков протестующие сожгли полицейский автомобиль. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ.

По данным африканских СМИ число пострадавших протестов против повышения налогов в Кении составляет не менее 200 человек.

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где только что прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов, передает ТАСС.

В центре раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента валит дым. Издание Citizen сообщает о поджоге здания демонстрантами.

Ранее AFP со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога в 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

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Версия на азербайджанском языке Keniyada parlament binasına hücumda 3 nəfər ölüb, Obamanın bacısı yaralanıb - YENİLƏNİB

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