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Заседание Совета Украина-НАТО пройдет 19 апреля на уровне министров обороны

Заседание Совета Украина-НАТО пройдет 19 апреля на уровне министров обороны Заседание Совета Украина-НАТО пройдет 19 апреля на уровне министров обороны
Другие страны
18 апреля 2024 г. 20:45
Заседание Совета Украина-НАТО пройдет 19 апреля на уровне министров обороны

Заседание Совета Украина - НАТО, созванное на пятницу по запросу президента Украины Владимира Зеленского, пройдет виртуально на уровне министров обороны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"В пятницу, 19 апреля 2024 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на виртуальном заседании Совета НАТО - Украина на уровне министров обороны стран НАТО", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что Украину на заседании представит Владимир Зеленский.

Генсек альянса по итогам встречи проведет пресс-конференцию.

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