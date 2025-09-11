Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по просьбе Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА, состоится в пятницу 12 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (в 23:00 по бакинскому времени - ред.)", - приводит агентство его слова.