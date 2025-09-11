Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 19:53
    Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по просьбе Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА, состоится в пятницу 12 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.

    "Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (в 23:00 по бакинскому времени - ред.)", - приводит агентство его слова. 

    Совбез ООН Польша российские беспилотники
    Polşada PUA insidenti ilə bağlı BMT TŞ-nin iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək

