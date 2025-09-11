Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 19:53
Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по просьбе Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА, состоится в пятницу 12 сентября.
Как передает Report, об этом сообщил агентству PAP постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский.
"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу в 21:00 по польскому времени (в 23:00 по бакинскому времени - ред.)", - приводит агентство его слова.
Последние новости
21:24
Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2027 году пройдет в МадридеФутбол
21:19
В Агстафе и Рамане по инициативе IDEA спасены незаконно содержавшиеся животныеЭкология
21:11
"Манчестер Сити" объявил о трансфере ДоннаруммыФутбол
20:56
ФБР предложило $100 тыс. за информацию о причастных к убийству Кирка - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
20:47
Азербайджан будет председательствовать в платформе SOCEAФутбол
20:46
Вашингтон: Соглашение с Индией возможно только при прекращении закупок нефти из РФДругие страны
20:44
На суде обнародованы документы о фактах агрессии Армении против АзербайджанаПроисшествия
20:33
Зеленский анонсировал две встречи в рамках сессии Генассамблеи ООНДругие страны
20:07