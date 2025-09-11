İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Polşada PUA insidenti ilə bağlı BMT TŞ-nin iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 20:04
    Polşada PUA insidenti ilə bağlı BMT TŞ-nin iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək

    PUA insidenti ilə bağlı Varşavanın tələbi ilə çağırılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) fövqəladə iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə PAP agentliyinə Polşanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Kşiştof Şerski məlumat verib.

    "BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası cümə günü Polşa vaxtı ilə saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə 23:00-da - red.) keçiriləcək", - agentlik onun sözlərindən sitat gətirib.

    Polşa BMT TŞ
