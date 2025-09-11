Polşada PUA insidenti ilə bağlı BMT TŞ-nin iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 20:04
PUA insidenti ilə bağlı Varşavanın tələbi ilə çağırılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) fövqəladə iclası sentyabrın 12-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə PAP agentliyinə Polşanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Kşiştof Şerski məlumat verib.
"BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclası cümə günü Polşa vaxtı ilə saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə 23:00-da - red.) keçiriləcək", - agentlik onun sözlərindən sitat gətirib.
Son xəbərlər
21:12
Foto
Fransada Beynəlxalq Qastronomiya Günlərində Azərbaycan pavilyonu maraqla qarşılanıbMədəniyyət siyasəti
21:10
Qazaxıstanda yol qəzasında 10 zəvvar ölübRegion
21:08
"Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
21:06
Buzovnada taxta tullantılarının olduğu ərazidə yanğın olubHadisə
21:05
Ağstafa və Ramanada qanunsuz saxlanılan heyvanlar IDEA-nın təşəbbüsü ilə xilas edilibEkologiya
21:02
Foto
"Şah ölüm" filminin təqdimatı keçirilibİncəsənət
20:59
FTB Kirkin qətlində əli olanlar haqqında məlumat müqabilində 100 min dollar təklif edir - YENİLƏNİB-2Digər
20:48
Azərbaycan SOCEA-ya sədrlik edəcəkİnfrastruktur
20:46