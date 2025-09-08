Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

Заседание контактной группы по военным поставкам Украине в формате "Рамштайн" пройдет в Лондоне 9 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление НАТО.

По его информации, в заседании 56 стран примет участие генсек НАТО Марк Рютте. Отмечается, глава Альянса также проведет ряд двусторонних встреч, касающихся Украины.

Отметим, что два заседания контактной группы в июне и июле прошли без участия министра обороны США Пита Хегсета.