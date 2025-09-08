ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 20:42
    Заседание по Украине в формате Рамштайн пройдет 9 сентября в Лондоне

    Заседание контактной группы по военным поставкам Украине в формате "Рамштайн" пройдет в Лондоне 9 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление НАТО.

    По его информации, в заседании 56 стран примет участие генсек НАТО Марк Рютте. Отмечается, глава Альянса также проведет ряд двусторонних встреч, касающихся Украины.

    Отметим, что два заседания контактной группы в июне и июле прошли без участия министра обороны США Пита Хегсета.

    Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

