İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 21:00
    Ukrayna üzrə Ramştayn formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

    Ukraynaya hərbi tədarük üzrə təmas qrupunun "Ramştayn" formatında iclası sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalı NATO-nun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 56 ölkənin iclasında NATO-nun Baş katibi Mark Rutte də iştirak edəcək. Qeyd olunur ki, alyans rəhbəri Ukrayna ilə bağlı bir sıra ikitərəfli görüşlər də keçirəcək.

    Qeyd edək ki, təmas qrupunun iyun və iyul aylarındakı iki görüşü ABŞ müdafiə naziri Pit Heqsetin iştirakı olmadan keçirilib.

    Ukrayna ramştayn NATO
    Заседание по Украине в формате "Рамштайн" пройдет 9 сентября в Лондоне

    Son xəbərlər

    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    21:20

    Netanyahu Qəzza sakinlərini şəhəri tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:20
    Foto

    ASF III MDB Oyunları ərəfəsində Gəncədə təlim-məşq toplanışına başlayıb

    Fərdi
    21:12

    Fransanın Baş naziri etimadı doğrultmayıb, parlamentdə çoxluq hökumətin əleyhinə çıxıb

    Digər ölkələr
    21:10

    "Akkuyu" AES Türkiyəyə 50 milyard dollar töhfə verəcək

    Region
    21:06

    Şimali Makedoniya Azərbaycan tədarükləri hesabına elektrik stansiyalarını qaza çevirməyi planlaşdırır

    Energetika
    21:00

    Ukrayna üzrə "Ramştayn" formatlı görüş sentyabrın 9-da Londonda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:58

    Fransada müxalifəti Baş nazir Bayrunu dəstəkləməyəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Daşkənddə FIFA-nın Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə regional ofisi açılacaq

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti