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Запасы продовольственной помощи ООН в Афганистане могут скоро закончиться

Запасы продовольственной помощи ООН в Афганистане могут скоро закончиться Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября
Другие страны
1 сентября 2021 г. 22:33
Запасы продовольственной помощи ООН в Афганистане могут скоро закончиться
Рамиз Алекберов

Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября.

Как передает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алекберов.

По его словам, приблизительно одна треть населения 38-миллионого Афганистана сталкивается с нехваткой продовольствия.

"В условиях надвигающейся зимы и продолжающейся сильной засухи требуется больше средств, чтобы накормить население. "Талибан", захвативший власть в Афганистане в преддверии вывода войск США, должен будет править страной в условиях ухудшающегося экономического кризиса", - подчеркнул представитель ООН.

Вюсаля Аббасова

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