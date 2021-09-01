Запасы продовольственной помощи ООН в Афганистане могут скоро закончиться

Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября

Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября.

Как передает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алекберов.

По его словам, приблизительно одна треть населения 38-миллионого Афганистана сталкивается с нехваткой продовольствия.

"В условиях надвигающейся зимы и продолжающейся сильной засухи требуется больше средств, чтобы накормить население. "Талибан", захвативший власть в Афганистане в преддверии вывода войск США, должен будет править страной в условиях ухудшающегося экономического кризиса", - подчеркнул представитель ООН.

Вюсаля Аббасова