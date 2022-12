ЕС и Западные Балканы договорились о снижении платы за передачу данных в роуминге

Сегодня на саммите Европейского Союза страны Западных Балкан подписали соглашение об уменьшении платы за роуминг.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

"Важный шаг в снижении платы за передачу данных в роуминге между ЕС и Западными Балканами. На саммите ЕС - Западные Балканы операторы связи согласились снизить плату за передачу данных в роуминге между двумя регионами. Это хорошо для бизнеса и для сближения людей", - отмечается в публикации.

Соглашение вступит в силу с начала следующего года.