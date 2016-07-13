 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Заминированный автомобиль взорвался на севере Багдада, 7 человек погибли, 11 ранено - ОБНОВЛЕНО

    Боевик-смертник совершил взрыв у КПП сил безопасности

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По меньшей семь человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва, произошедшего к северу от столицы Ирака. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и силы безопасности.

    Ответственность за взрыв пока никто не взял.


    ***11:20

    Мощный взрыв прогремел в северном квартале иракской столицы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Боевик-смертник подорвал заминированный автомобиль в багдадском районе Эр-Рашидия у КПП сил безопасности. Данных о пострадавших нет.

    Днем ранее, 12 июля, аналогичный теракт был совершен на рынке Эр-Рашидии. Тогда погибли девять человек, более 30 получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi