Заминированный автомобиль взорвался на севере Багдада, 7 человек погибли, 11 ранено - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По меньшей семь человек погибли, 11 пострадали в результате взрыва, произошедшего к северу от столицы Ирака. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и силы безопасности.

Ответственность за взрыв пока никто не взял.



***11:20

Мощный взрыв прогремел в северном квартале иракской столицы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Боевик-смертник подорвал заминированный автомобиль в багдадском районе Эр-Рашидия у КПП сил безопасности. Данных о пострадавших нет.

Днем ранее, 12 июля, аналогичный теракт был совершен на рынке Эр-Рашидии. Тогда погибли девять человек, более 30 получили ранения.