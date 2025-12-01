Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

    01 декабря, 2025
    • 19:09
    Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

    С 2 по 8 декабря заместитель государственного секретаря США по вопросам общественной дипломатии Сара Роджерс посетит Великобританию, францию, Италию (Рим и Милан).

    Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

    "В ходе визита Роджерс встретится с представителями правительств для продвижения ключевых двусторонних вопросов, подтвердит приверженность администрации (Дональда) Трампа защите свободы слова и цифровых свобод, а также продемонстрирует достижения США в рамках празднования 250-летия независимости", - говорится в сообщении.

    Кроме того, в рамках визита состоится подписание соглашения между США и Италией о культурной собственности, которое ограничивает незаконную торговлю ценностями и защищает американских коллекционеров и музеи.

    ABŞ Dövlət katibinin müavini London, Paris, Roma və Milana səfər edəcək
