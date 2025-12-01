Замгоссекретаря США посетит Лондон, Париж, Рим и Милан

С 2 по 8 декабря заместитель государственного секретаря США по вопросам общественной дипломатии Сара Роджерс посетит Великобританию, францию, Италию (Рим и Милан).

Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

"В ходе визита Роджерс встретится с представителями правительств для продвижения ключевых двусторонних вопросов, подтвердит приверженность администрации (Дональда) Трампа защите свободы слова и цифровых свобод, а также продемонстрирует достижения США в рамках празднования 250-летия независимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита состоится подписание соглашения между США и Италией о культурной собственности, которое ограничивает незаконную торговлю ценностями и защищает американских коллекционеров и музеи.