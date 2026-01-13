Законопроект об аннексии Гренландии внесли в Палату представителей Конгресса США

Член Палаты представителей Конгресса США Рэнди Файн (республиканец от штата Флорида) представил законопроект, предусматривающий аннексию Вашингтоном Гренландии.

Как передает Report, об этом говорится заявлении, опубликованном на его сайте.

Согласно документу, президент США получает полномочия "принять необходимые меры, в том числе добиваться переговоров с Королевством Дания, с целью аннексии Гренландии или присоединения ее иным путем в качестве территории США". Предполагается, что после этого Гренландия будет считаться американским штатом.

По утверждению Рэнди Файна, инициатива направлена на защиту национальных интересов США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что президент США Дональд Трамп заинтересован в превращении Гренландии в американскую территорию, поскольку опасается, что на остров могут претендовать Россия или Китай. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп ранее отмечал, что США стремятся установить контроль над Гренландией, поскольку в противном случае остров "в конечном счете может оказаться под влиянием или даже путем враждебного поглощения перейти к Китаю или России", что, как подчеркнула Ливитт, "нехорошо ни для США, ни для Европы, ни для Гренландии".

Она добавила, что возможное превращение Гренландии в часть Соединенных Штатов может отвечать не только интересам США, но и интересам самой Гренландии.