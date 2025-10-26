Законодатель США предупредила о возможном затягивании шатдауна до конца ноября

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что частичная приостановка работы федерального правительства может продолжаться до Дня благодарения (27 ноября) или даже дольше.

Как передает Report, шатдаун начался 1 октября из-за отсутствия финансирования в результате разногласий между республиканцами и демократами по ряду статей расходов, включая сферу здравоохранения. Обе партии обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании кризиса в политических целях.

При этом, по законодательству США, министерства и ведомства, обеспечивающие национальную безопасность и защиту жизни и собственности, продолжают работу, а сотрудники, вынужденные работать без оплаты, получают её позже.