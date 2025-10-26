Законодатель США предупредила о возможном затягивании шатдауна до конца ноября
- 26 октября, 2025
- 19:59
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что частичная приостановка работы федерального правительства может продолжаться до Дня благодарения (27 ноября) или даже дольше.
Как передает Report, шатдаун начался 1 октября из-за отсутствия финансирования в результате разногласий между республиканцами и демократами по ряду статей расходов, включая сферу здравоохранения. Обе партии обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании кризиса в политических целях.
При этом, по законодательству США, министерства и ведомства, обеспечивающие национальную безопасность и защиту жизни и собственности, продолжают работу, а сотрудники, вынужденные работать без оплаты, получают её позже.
