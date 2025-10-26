ABŞ-də şatdaun noyabrın sonuna qədər davam edə bilər
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2025
- 20:55
ABŞ-də federal hökumətin qismən bağlanması Şükran gününə (27 Noyabr) və ya daha çox davam edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Anna Paulina Luna bəyan edib.
Respublikaçılar və Demokratlar arasında səhiyyə də daxil olmaqla bir neçə xərc maddəsi ilə bağlı fikir ayrılıqları nəticəsində maliyyə çatışmazlığı səbəbindən bağlanma oktyabrın 1-də başlayıb.
Hər iki tərəf bir-birini siyasi məqsədlərlə böhranı təhrik etməkdə və uzatmaqda ittiham edib.
Eyni zamanda, ABŞ qanunlarına görə, milli təhlükəsizliyi, can və əmlakın mühafizəsini təmin edən departamentlər və agentliklər öz fəaliyyətini davam etdirir və ödənişsiz işləməyə məcbur edilən işçilər məvaciblərini sonradan alırlar.
