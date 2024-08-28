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Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова

Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова Международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Другие страны
28 августа 2024 г. 17:55
Захарова призвала международные организации осудить задержание Дурова

Международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возмущаются десятки миллионов пользователей социальных сетей, в шоковом состоянии пребывают представители и финансового сообщества, многие независимые общественные деятели, а вот неолиберальные элиты хранят гробовое молчание. Поэтому в данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации, осудить действия по их ограничению со стороны французских властей", - сказала она.

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