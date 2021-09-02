Захарова: Москва готова содействовать сближению Турции и Армении

Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений

Россия всегда выступала за налаживание армяно-турецких отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Она напомнила про Цюрихские протоколы, которые предполагали поэтапное улучшение отношений.

"Россия выступила просто посредником, а сыграла действенную роль. К сожалению, инициативы не были реализованы сторонами. Мы готовы сейчас всячески содействовать сближению двух соседних государств на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга", - отметила М.Захарова.

По ее словам, наряду с нормализацией азербайджано-армянских отношений взаимоуважительные отношения между Турцией и Арменией работали бы на мир, стабильность и процветание в регионе.