Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелком
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 00:49
Полиция установила, что человек, который был взят под стражу после стрельбы в правого активиста Чарли Кирка, на самом деле не был стрелком.
Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Университета долины Юты Скотта Троттера.
В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юты. После его госпитализировали в тяжелом состоянии. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею. Ранее университет сообщил, что подозреваемый находится под стражей.
Чарли Кирк - сторонник Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Активист часто выступает в медиа, а также проводит лекции и дебаты в колледжах.
Последние новости
01:28
Число задержанных на акциях протеста во Франции выросло до 521 человекаДругие страны
01:13
В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услугВ регионе
00:51
Видео
Сторонник Трампа Чарли Кирк погиб в результате покушения в ЮтеДругие страны
00:49
WSJ: OpenAI подписала сделку с Oracle на $300 млрдИКТ
00:49
Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелкомДругие страны
00:17
Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии ракет AIM-120D-3 за $1 млрдДругие страны
23:45
МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотниковДругие страны
23:32
В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинцииДругие страны
23:18