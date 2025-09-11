ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелком

    • 11 сентября, 2025
    • 00:49
    Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелком

    Полиция установила, что человек, который был взят под стражу после стрельбы в правого активиста Чарли Кирка, на самом деле не был стрелком.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Университета долины Юты Скотта Троттера.

    В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юты. После его госпитализировали в тяжелом состоянии. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею. Ранее университет сообщил, что подозреваемый находится под стражей.

    Чарли Кирк - сторонник Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Активист часто выступает в медиа, а также проводит лекции и дебаты в колледжах.

    Saxlanılan şübhəlinin Çarli Kirkə sui-qəsd təşkil edən şəxs olmadığı aydınlaşdırılıb

