В США совершено покушение на сторонника Трампа

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время проведения дебатов в штате Юта.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета долины Юта, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Представитель учреждения заявил NBC News, что в результате стрельбы на территории университета пострадал только Кирк. Согласно уведомлению, разосланному университетом своим студентам, подозреваемый задержан, передает NBC.

Директор ФБР Кэш Патель сообщил в соцсети Х, что бюро активно участвует в расследовании и внимательно отслеживает ситуацию.

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Заявления в поддержку Кирка сделали ряд влиятельных республиканцев, например, шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент США Дональд Трамп. "Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

На распространяемых в соцсетях кадра видно, что Кирк был ранен в шею. На видео зафиксировали момент задержания пожилого мужчины, информации о его личности пока нет, отмечает Associated Press.

Чарли Кирк - известный американский правый активист. Он поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа.