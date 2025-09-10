ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    В США совершено покушение на сторонника Трампа

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:26
    В США совершено покушение на сторонника Трампа

    Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время проведения дебатов в штате Юта.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    Мероприятие проходило в местном университете. Согласно оповещению, разосланному студентам Университета долины Юта, подозреваемый задержан, пишет Desert News. Представитель учреждения заявил NBC News, что в результате стрельбы на территории университета пострадал только Кирк. Согласно уведомлению, разосланному университетом своим студентам, подозреваемый задержан, передает NBC.

    Директор ФБР Кэш Патель сообщил в соцсети Х, что бюро активно участвует в расследовании и внимательно отслеживает ситуацию.

    Заявления в поддержку Кирка сделали ряд влиятельных республиканцев, например, шеф Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент США Дональд Трамп. "Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Великолепный человек от начала до конца. Боже, благослови его!" - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    На распространяемых в соцсетях кадра видно, что Кирк был ранен в шею. На видео зафиксировали момент задержания пожилого мужчины, информации о его личности пока нет, отмечает Associated Press.

    Чарли Кирк - известный американский правый активист. Он поддерживает Республиканскую партию и Дональда Трампа.

    Amerikalı siyasətçi Çarli Kirk sui-qəsdə uğrayıb

