Полиция Вьетнама задержала восемь человек по делу гибели мигрантов в Великобритании

Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Великобритании, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Напомним, что 23 октября полиция графства Эссекс обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Через неделю правоохранители сообщили, что все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама.

Восемь подозреваемых в причастности к организации сети по отправке незаконных мигрантов были задержаны в провинции Нгеан.

Сообщается, что 21 житель этого региона пропал в Великобритании, покинув страну в период с апреля по август. Власти провинции собирают образцы ДНК родственников пропавших для опознания жертв трагедии в Эссексе.