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Забастовки персонала Lufthansa в этом году обошлись авиакомпании примерно в 100 млн евро

Забастовки персонала Lufthansa в этом году обошлись авиакомпании примерно в 100 млн евро Продолжающиеся предупредительные забастовки сотрудников крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa в текущем году уже обошлись авиаперевозчику примерно в €100 млн.
Другие страны
7 марта 2024 г. 15:00
Забастовки персонала Lufthansa в этом году обошлись авиакомпании примерно в 100 млн евро

Продолжающиеся забастовки сотрудников крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa в текущем году уже обошлись авиаперевозчику примерно в 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства многие клиенты также воздерживались от бронирования рейсов. Директор по персоналу Михаэль Нигеман призвал профсоюзы вернуться за стол переговоров. Только так, по его мнению, можно найти решение трудового спора.

7 и 8 марта в Германии проходит забастовка сотрудников наземных служб Lufthansa. В общей сложности будут отменены около 2 тыс. рейсов, это нарушит планы примерно 100 тыс. пассажиров. Поводом для забастовки в аэропортах стали переговоры в отношении примерно 25 тыс. наземных сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo. Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты наземному персоналу Lufthansa на 12,5%, что соответствует как минимум 500 евро в месяц в течение 12 месяцев.

Следующий раунд переговоров состоится 13 и 14 марта.

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Версия на английском языке Lufthansa staff strikes cost airline around €100M this year

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