Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра
- 12 января, 2026
- 15:22
В столице Франции Париже в результате забастовки персонала перестал функционировать Лувр.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Работники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.
Агентство подчеркивает, что Лувр остается самым посещаемым музеем в мире, однако в октябре прошлого года он оказался в центре громкого скандала: тогда группа из четырех грабителей похитила драгоценности на сумму 102 млн долларов США. Украденные ценности до сих пор не найдены.
