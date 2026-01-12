Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра

    • 12 января, 2026
    • 15:22
    Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра

    В столице Франции Париже в результате забастовки персонала перестал функционировать Лувр.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Работники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

    Агентство подчеркивает, что Лувр остается самым посещаемым музеем в мире, однако в октябре прошлого года он оказался в центре громкого скандала: тогда группа из четырех грабителей похитила драгоценности на сумму 102 млн долларов США. Украденные ценности до сих пор не найдены.

    Luvrun heyəti maaşların artırılması, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə aksiya keçirir

