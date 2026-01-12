Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра

В столице Франции Париже в результате забастовки персонала перестал функционировать Лувр.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Работники требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Агентство подчеркивает, что Лувр остается самым посещаемым музеем в мире, однако в октябре прошлого года он оказался в центре громкого скандала: тогда группа из четырех грабителей похитила драгоценности на сумму 102 млн долларов США. Украденные ценности до сих пор не найдены.