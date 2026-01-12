Luvrun heyəti maaşların artırılması, əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması tələbi ilə aksiya keçirir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:35
    Fransa paytaxtı Parisdə Luvr muzeyi fəaliyyətini dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Buna səbəb muzey heyətinin tətili olub. İşçilər maaşların artırılmasını və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirlər.

    Qeyd edilib ki, Luvr dünyanın ən çox ziyarət edilən muzeyi olaraq qalır, lakin ötən ilin oktyabrında səs-küylü bir qalmaqalın mərkəzində olub: dörd soyğunçudan ibarət bir qrup 102 milyon ABŞ dolları məbləğində zinət əşyaları oğurlayıb. Oğurlanmış əşyalar hələ də tapılmayıb.

