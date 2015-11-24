​За прошлый год в авариях в США погибли 32,7 тысячи человек

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ По данным Национального управления безопасностью движения на трассах, в автоавариях в Соединенных Штатах в 2014 году погибли 32,7 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, эта цифра на 0,1% превысила результат 2013 года.

Ведомство собирается провести ряд встреч, чтобы придумать новые способы борьбы с основными причинами смертей на дорогах: рассеянным вождением и превышением скорости.

Население Соединенных Штатов — 326 млн человек.