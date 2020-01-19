За последние три дня в Сирии убиты 98, ранены 193 человека

Почти 50 сирийских военных и более 50 мирных жителей погибли в результате атак и обстрелов боевиков, начиная с 16 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Всего с 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей", - сказал он.

По его словам, сирийские боевики стали активно применять штатные боеприпасы и оружие стран НАТО. При этом он уточнил, что ранее незаконные вооруженные формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства (типа "баллономет" - емкости с газом или взрывчаткой).

Боренков также сообщил, что с 16 января правительственные войска в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам боевиков 16 раз.