За последние сутки из Газы эвакуированы десятки тысяч палестинцев

За последние сутки десятки тысяч палестинцев были эвакуированы из города Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, общее число покинувших город за последние недели достигло примерно 280 тысяч человек.

Отметим, что до начала полномасштабного наступления ЦАХАЛ на Газу там проживало около 1 млн палестинцев.

Гражданским лицам дано указание направиться в гуманитарную зону, выделенную Израилем на юге сектора Газа.