İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 21:01
    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Son sutka ərzində on minlərlə fələstinli Qəzza şəhərindən təxliyə edilib.

    "Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (İMQ) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hesablamalara görə, son həftələrdə şəhəri tərk edənlərin ümumi sayı təxminən 280,000 nəfərə çatıb.

    Qeyd edək ki, İMQ-nin Qəzzaya genişmiqyaslı hücuma hazırlaşmasından əvvəl burada təxminən 1 milyon fələstinlinin yaşadığı təxmin edilirdi.

    Mülki şəxslərə Qəzza zolağının cənubunda İsrail tərəfindən müəyyən olunmuş humanitar zonaya doğru hərəkət etmələri göstərişi verilib.

    Qəzza təxliyə İsrail müdafiə qüvvələri
    За последние сутки из Газы эвакуированы десятки тысяч палестинцев

    Son xəbərlər

    22:04

    FHN: Ağdamda minik avtomobili ekskavatorla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:03

    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:47
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: İrəvan xanlığının unudulmuş mətbəx xəzinələri

    Daxili siyasət
    21:36

    Netanyahu HƏMAS rəhbərliyinin məhv edilməsində qətiyyətli olduqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    21:24

    London polisi etiraz aksiyasında 9 nəfəri saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:08

    Rusiyanın Orlov vilayətində dəmir yolunda partlayış baş verib, iki nəfər həlak olub

    Region
    21:01

    Son sutkada on minlərlə fələstinli Qəzzadan təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    20:57

    "Turan Tovuz" Premyer Liqada növbəti qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:55

    Rumıniya HHQ hava məkanında Rusiya PUA-sını ələ keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti