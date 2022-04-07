За день в Украине гуманитарными коридорами вывезли около 5 тыс. человек

Заместитель премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что благодаря работе гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 4 892 человека.

Заместитель премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что благодаря работе гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 4 892 человека.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, И.Верещук провела брифинг, где рассказала о процессе эвакуации с районов боевых действий в Украине.

"Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них 1 171 человек из Мариуполя и 2 515 человек из городов Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное эвакуировано 1 206 человек", - отметила заместитель премьер-министра.