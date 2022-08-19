За четыре дня в Ла-Манше спасены 254 нелегальных мигранта

Французская морская префектура Ла-Манша сообщила в четверг, что за четыре дня в проливе было спасено 254 терпящих бедствие нелегальных мигранта, которые на легких плавсредствах пытались добраться до британского берега.

Французская морская префектура Ла-Манша сообщила в четверг, что за четыре дня в проливе было спасено 254 терпящих бедствие нелегальных мигранта, которые на легких плавсредствах пытались добраться до британского берега.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Le Figaro.

"Это знак того, что число таких попыток увеличивается", - пишет издание.

По подсчетам префектуры, за семь первых месяцев года зарегистрированы 533 попытки при участии 18 763 мигрантов добраться до Британии на лодках. Эта цифра превышает более чем на 50% количество, отмеченное в считавшемся рекордным 2021 году за тот же период, когда стражи порядка насчитали 12 100 мигрантов.

Патрульный катер ВМС Франции спас 14 августа 63 терпевших бедствие мигранта. На следующую ночь катер береговой таможенной охраны спас еще 40 человек.

Вечером 16 августа судно Национального общества морских спасателей Дюнкерка было направлено, чтобы доставить на берег 50 пассажиров-неудачников с аварийного катера контрабандистов. А в ночь с 16 на 17 августа суда ВМС Франции и спасателей вызволили из бедственного положения еще 101 человека.

Опасные тайные перевозки мигрантов через Ла-Манш - одну из наиболее загруженных судоходных зон в мире - стали постоянным источником напряженности между Парижем и Лондоном, особенно после Brexit, пишет Le Figaro.