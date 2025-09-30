Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Южная Корея запустит космическую ракету "Нури" 27 ноября

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 06:09
    Южная Корея запустит космическую ракету Нури 27 ноября

    Четвертый запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" состоится 27 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA).

    "После оценки ситуации с подготовкой пуска, включая график подготовки спутников, условия в космическом центре Наро, внешние факторы, в том числе погодные условия и возможность столкновения с космическими объектами, планируемая дата запуска ракеты назначена на 27 ноября", - заявили в KASA.

    "Планируется, что точное время запуска будет определено комитетом по подготовке запуска за день до запуска - 26 ноября", - проинформировали в управлении.

    На данный момент запуск планируется произвести в период с 00:54 до 01:14 по местному времени (с 19:54 до 20:14 по бакинскому времени 26 ноября) с территории космического центра Наро в Республике Корея. На случай переноса запуска выделено окно для резервной даты в период с 28 ноября по 4 декабря.

    В космическом управлении указали, что ракета выведет на орбиту 1 основной и 12 малых спутников. Технику доставят в космический центр до конца октября.

    "Это будет первый запуск с момента создания KASA", - отметил его директор Юн Ён Бин. Он напомнил, что третий запуск ракеты "Нури" состоялся в мае 2023 года.

