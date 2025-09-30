İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Cənubi Koreya "Nuri" kosmik raketini noyabrın 27-də buraxacaq

    • 30 sentyabr, 2025
    • 07:43
    Cənubi Koreya Nuri kosmik raketini noyabrın 27-də buraxacaq

    Cənubi Koreyanın "Nuri" kosmik raketinin dördüncü buraxılışı noyabrın 27-də baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Koreya Aerokosmik Təhlükəsizliyi İdarəsi xəbər yayıb.

    Qeyd olunur ki, hazırlıq cədvəli, Naro Kosmik Mərkəzindəki şərtlər, xarici amillər də daxil olmaqla, hava şəraiti və kosmik obyektlərlə toqquşma ehtimalı daxil olmaqla, hazırlıqlar qiymətləndirildikdən sonra raketin planlaşdırılan buraxılış tarixi noyabrın 27-nə təyin edilib.

    "Dəqiq buraxılış vaxtının hazırlıq komitəsi tərəfindən buraxılışdan bir gün əvvəl, noyabrın 26-da müəyyən edilməsi planlaşdırılır", - idarə bildirib.

    Kosmosa hazırda Koreya Respublikasındakı Naro Kosmik Mərkəzindən yerli vaxtla saat 12:54-dən 1:14-ə qədər (noyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 19:54-dən 20:14-dək) buraxılış planlaşdırılır. Buraxılışın gecikməsi halında, 28 noyabr - 4 dekabrda ehtiyat tarix ayrılıb.

    Kosmik idarə bildirib ki, raket orbitə bir əsas və 12 kiçik peyk çıxaracaq. Avadanlıqlar oktyabrın sonunadək kosmik mərkəzə çatdırılacaq.

    "Bu, Koreya Aerokosmik Təhlükəsizliyi İdarəsinin yaradılmasından bəri ilk buraxılış olacaq", - qurumun direktoru Yun Youn Bin deyib. O xatırladıb ki, "Nuri" raketinin üçüncü buraxılışı 2023-cü ilin mayında baş tutub.

