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Южная Корея, США и Япония провели в море учения по борьбе с ракетами

Южная Корея, США и Япония провели в море учения по борьбе с ракетами Южная Корея, США и Япония в ответ на запуск Северной Кореей на прошлой неделе космической ракеты провели в международных водах трехсторонние учения по противоракетной обороне.
Другие страны
29 августа 2023 г. 08:53
Южная Корея, США и Япония провели в море учения по борьбе с ракетами

Южная Корея, США и Япония в ответ на запуск Северной Кореей на прошлой неделе космической ракеты провели в международных водах трехсторонние учения по противоракетной обороне.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство "Рёнхап", учения прошли к югу от принадлежащего Южной Корее острова Чеджу. В них приняли участие три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский Yulgok Yi I, американский Benfold и японский Haguro.

В военно-морских силах Южной Кореи заявили, что учения были проведены в ответ на надвигающиеся ядерные и ракетные угрозы КНДР. Запуск северокорейской ракеты в Сеуле назвали явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих КНДР любые запуски с использованием технологии баллистических ракет.

По предоставленным журналистам официальным данным, учения были посвящены отработке процедур обнаружения и сопровождения компьютерно-моделированной цели и обмене соответствующей информацией.

В ходе учений также проверялись компоненты трехсторонней системы предупреждения о ракетном нападении, которая должна быть создана к концу 2023 года.

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