Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 10:06
    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Управление национальной безопасности Южной Кореи в среду провело экстренное совещание после запуска КНДР баллистических ракет малой дальности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

    Это был первый подобный запуск с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в июне.

    "Правительство будет внимательно следить за развитием событий, включая возможность дополнительных запусков ракет Северной Кореей, и рассмотрит необходимые меры", - говорится в заявлении.

    В ведомстве добавили, что отслеживали запуск в режиме реального времени и сообщили президенту подробности.

    Ранее сообщалось, что в среду утром КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности,. Это произошло в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее.

    КНДР Южная Корея экстренное заседание баллистические ракеты

    Последние новости

    10:09

    ЦБА обновил прогноз по инфляции на 2025–2026 годы

    Финансы
    10:06

    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Другие страны
    10:04

    Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей

    Футбол
    10:03

    ЦБА сохранил учетную ставку на уровне 7%

    Финансы
    09:55
    Фото

    В Гяндже изъяли более 200 бутылок контрафактной водки

    Здоровье
    09:54

    В столице Грузии стартует V Тбилисский форум "Шелковый путь"

    Внешняя политика
    09:51

    Президент Финляндии совершит официальный визит в Казахстан на следующей неделе

    В регионе
    09:48

    Казахстан разместил евробонды на $1,5 млрд

    Финансы
    09:43

    В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

    Другие страны
    Лента новостей