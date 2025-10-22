Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

Управление национальной безопасности Южной Кореи в среду провело экстренное совещание после запуска КНДР баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

Это был первый подобный запуск с момента вступления в должность президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в июне.

"Правительство будет внимательно следить за развитием событий, включая возможность дополнительных запусков ракет Северной Кореей, и рассмотрит необходимые меры", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что отслеживали запуск в режиме реального времени и сообщили президенту подробности.

Ранее сообщалось, что в среду утром КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности,. Это произошло в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Южной Корее.