İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Şimali Koreya Cənubi Koreya ərazisinə ballistik raket atıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Şimali Koreya Cənubi Koreya ərazisinə ballistik raket atıb

    Cənubi Koreyanın Milli Təhlükəsizlik İdarəsi oktyabrın 22-si Şimali Koreya tərəfindən qısamənzilli ballistik raketlərinin buraxılışından sonra fövqəladə iclas keçirib.

    Bu barədə "Report" Koreya KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, iyun ayında Cənubi Koreya Prezidenti Li Çje Menin vəzifəyə başlamasından sonra ilk belə hal olub.

    "Hökumət vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyəcək və lazımi tədbirləri nəzərdən keçirəcək", - bəyanatda qeyd edilib.

    Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, oktyabrın 22-si səhər saatlarında Şimali Koreya bir neçə qısa mənzilli ballistik raket atıb. Bu, 31 oktyabr-1 noyabr tarixlərində Cənubi Koreyada keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq sammitindən əvvəl baş verib.

    Cənubi Koreya Şimali Koreya Ballistik raket
    Южная Корея провела экстренное совещание после запуска ракет КНДР

    Son xəbərlər

    11:09

    Dünyanın məşhur səyyahları Ağdama gəliblər

    Qarabağ
    11:07

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda dini təhsil modelinin təkmilləşdirilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdəndir

    Din
    11:06

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    11:02

    "Xankəndi"nin kapitanı: "Azərbaycan Kubokunda mərhələ adlamaq istəyirik"

    Futbol
    11:00
    Foto

    "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi, "Landau Education Group" və Zəfər Tibb Mərkəzi əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    11:00

    Baş prokuror Kamran Əliyev Braziliyaya gedib

    Daxili siyasət
    10:54
    Foto

    Astanada Qazaxıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilib

    Biznes
    10:54

    Rusiya ABŞ-yə Ukrayna ilə bağlı nota göndərib

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik vasitələr gətirən "TIR" sürücüsü saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti