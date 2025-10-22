Şimali Koreya Cənubi Koreya ərazisinə ballistik raket atıb
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 10:24
Cənubi Koreyanın Milli Təhlükəsizlik İdarəsi oktyabrın 22-si Şimali Koreya tərəfindən qısamənzilli ballistik raketlərinin buraxılışından sonra fövqəladə iclas keçirib.
Bu barədə "Report" Koreya KİV-lərinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, bu, iyun ayında Cənubi Koreya Prezidenti Li Çje Menin vəzifəyə başlamasından sonra ilk belə hal olub.
"Hökumət vəziyyətin inkişafını diqqətlə izləyəcək və lazımi tədbirləri nəzərdən keçirəcək", - bəyanatda qeyd edilib.
Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, oktyabrın 22-si səhər saatlarında Şimali Koreya bir neçə qısa mənzilli ballistik raket atıb. Bu, 31 oktyabr-1 noyabr tarixlərində Cənubi Koreyada keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq sammitindən əvvəl baş verib.
