Южная Корея приступила к развертывания баллистических ракет Hyunmoo-5

Южнокорейские военные приступили к развертыванию баллистических ракет Hyunmoo-5 ("Хёнму-5").

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в армии.

Ракета класса "земля-земля", прозванная "монстром" из-за своих размеров, предназначена для поражения подземных бункеров и является ключевым элементом плана Южной Кореи по сдерживанию и, в случае необходимости, реагированию на крупное нападение Северной Кореи, отмечает издание.

"Южная Корея все больше делает упор на возможности нанесения обычных ударов, стремясь усилить сдерживание ядерной и ракетной программ КНДР", - говорится в публикации.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак призвал к существенному наращиванию ударного арсенала страны в ответ на ядерные угрозы со стороны северного соседа.

"Поскольку Южная Корея не может обладать ядерным оружием, так как является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, я твердо убежден, что мы должны обладать значительным количеством гигантских ракет Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса в борьбе с терроризмом", - приводит агентство слова главы Минобороны.

Южная Корея впервые публично продемонстрировала ракету Hyunmoo-5 на церемонии, посвященной Дню вооруженных сил, в 2023 году, однако подробности остаются засекреченными из-за стратегической важности оружия. Военные планируют принять на вооружение до сотен современных ракет, включая Hyunmoo-5, а также модернизированные варианты, находящиеся в настоящее время в разработке.