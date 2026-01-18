Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Южная Корея приступила к развертывания баллистических ракет Hyunmoo-5

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 07:48
    Южная Корея приступила к развертывания баллистических ракет Hyunmoo-5

    Южнокорейские военные приступили к развертыванию баллистических ракет Hyunmoo-5 ("Хёнму-5").

    Как передает Report, об этом сообщает местное агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в армии.

    Ракета класса "земля-земля", прозванная "монстром" из-за своих размеров, предназначена для поражения подземных бункеров и является ключевым элементом плана Южной Кореи по сдерживанию и, в случае необходимости, реагированию на крупное нападение Северной Кореи, отмечает издание.

    "Южная Корея все больше делает упор на возможности нанесения обычных ударов, стремясь усилить сдерживание ядерной и ракетной программ КНДР", - говорится в публикации.

    Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак призвал к существенному наращиванию ударного арсенала страны в ответ на ядерные угрозы со стороны северного соседа.

    "Поскольку Южная Корея не может обладать ядерным оружием, так как является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, я твердо убежден, что мы должны обладать значительным количеством гигантских ракет Hyunmoo-5, чтобы достичь баланса в борьбе с терроризмом", - приводит агентство слова главы Минобороны.

    Южная Корея впервые публично продемонстрировала ракету Hyunmoo-5 на церемонии, посвященной Дню вооруженных сил, в 2023 году, однако подробности остаются засекреченными из-за стратегической важности оружия. Военные планируют принять на вооружение до сотен современных ракет, включая Hyunmoo-5, а также модернизированные варианты, находящиеся в настоящее время в разработке.

    Южная Корея баллистические ракеты оружие

    Последние новости

    08:05

    В Стамбуле более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

    В регионе
    07:48

    Южная Корея приступила к развертывания баллистических ракет Hyunmoo-5

    Другие страны
    07:20

    В Иркутской области РФ спустя полсуток потушили пожар в торговом центре - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:53

    Гвардиола летом может покинуть "Манчестер Сити"

    Футбол
    06:14

    На Филиппинах нашли тело последнего пропавшего без вести после оползня на свалке

    Другие страны
    05:46

    Американские врачи второй год подряд признали DASH лучшей диетой для здоровья сердца

    Здоровье
    05:07

    CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира"

    Другие страны
    04:39

    Economist указал на слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

    Другие страны
    04:23

    Армия США не получила обещанное гиперзвуковое оружие в срок

    Другие страны
    Лента новостей