Южная Корея пообещала выделить Украине 2,3 млрд долларов

Республика Корея выделит 2,3 млрд долларов в качестве помощи Украине в 2024 году.

Республика Корея выделит 2,3 млрд долларов в качестве помощи Украине в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль в ходе заседания глав МИД стран НАТО и их партнеров.

"Министр Чо Тхэ Ёль заявил, что наша страна продолжит оказывать помощь Украине ради восстановления мира и что с этого года будет выделен средне- и долгосрочный пакет на 2,3 млрд долларов", - сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Помимо этого, Южная Корея выделит через фонд НАТО 12 млн долларов на работу реабилитационных центров для раненых украинских военнослужащих.

Южная Корея не поставляет Киеву вооружение и боеприпасы, но оказывала ему гуманитарную и финансовую помощь.