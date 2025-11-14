Южная Корея настаивает на строительстве атомной субмарины у себя в стране

Власти Республики Корея ведут переговоры с США о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой с позиции, что она будет создана на южнокорейской территории.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак в ходе брифинга.

"Обсуждения идут из предпосылки, что строительство будет вестись в Республике Корея", - сказал он. После саммита 29 октября в Кёнджу президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить атомную подводную лодку на верфи в Филадельфии. Южнокорейские власти, в том числе Ви Сон Лак, впоследствии указывали, что намерены создать субмарину на своей территории. В совместной справке, опубликованной 14 ноября, место строительства не конкретизируется.

"На саммите этот вопрос с самого начала до конца обсуждался с позиции, что строительство будет вестись в Республике Корея. Мы не обсуждали предложение о строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой в США", - рассказал Ви Сон Лак.

"Мы нуждаемся в сотрудничестве и можем запросить содействие США. Но на вопрос, где будет построена подводная лодка, ответом будет "в Республике Корея", - повторил советник по национальной безопасности. 6 ноября он назвал нереалистичным предложение об инвестициях в верфи Филадельфии, чтобы подготовить их к строительству подводных лодок с атомной силовой установкой.