Южная Корея нарастила экспорт авиакеросина в Европу до 4-летнего максимума

Южная Корея в сентябре увеличила поставки авиакеросина в Европу до максимального уровня с октября 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Kpler.

Объем поставок достиг 129 тыс. баррелей в сутки. Сопоставимые показатели приводит и LSEG.

По прогнозу Energy Aspects, в четвертом квартале дефицит авиакеросина в Европе может составить 510 тыс. баррелей в сутки. При этом в США ожидается профицит в 18 тыс. баррелей в сутки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 419 тыс. баррелей.

Глава сырьевого направления Sparta Commodities Джеймс Ноэл-Бесвик отметил, что сохраняющийся дефицит в Европе будет поддерживать спрос на импорт авиакеросина.