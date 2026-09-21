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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Южная Корея нарастила экспорт авиакеросина в Европу до 4-летнего максимума

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 08:54
    Южная Корея нарастила экспорт авиакеросина в Европу до 4-летнего максимума

    Южная Корея в сентябре увеличила поставки авиакеросина в Европу до максимального уровня с октября 2022 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Kpler.

    Объем поставок достиг 129 тыс. баррелей в сутки. Сопоставимые показатели приводит и LSEG.

    По прогнозу Energy Aspects, в четвертом квартале дефицит авиакеросина в Европе может составить 510 тыс. баррелей в сутки. При этом в США ожидается профицит в 18 тыс. баррелей в сутки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 419 тыс. баррелей.

    Глава сырьевого направления Sparta Commodities Джеймс Ноэл-Бесвик отметил, что сохраняющийся дефицит в Европе будет поддерживать спрос на импорт авиакеросина.

    Поставки топлива Южная Корея
    South Korea raises jet fuel exports to Europe to four-year high

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